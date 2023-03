‘Game Of Thrones’-Schauspielerin Esmé Bianco hat außergerichtlich eine Übereinkunft mit Marilyn Manson getroffen. Ihre Klage ist damit hinfällig.

Erst kürzlich wurde die Klage von Model Ashley Morgan Smithline gegen Marilyn Manson abgewiesen. Nun kann der Schock-Rocker einen weiteren Erfolg verbuchen. So hat sich Brian Warner, wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt, außergerichtlich mit Schauspielerin Esmé Bianco geeinigt. Dies berichtet der US-amerikanische "Rolling Stone". Das Leben muss weitergehen Das Musikmagazin zitiert Jay Ellwanger, den Anwalt von Esmé Bianco: "Frau Bianco hat zugestimmt, ihre Forderungen gegenüber Brian Warner und Marilyn Manson Records, Inc. beizulegen, damit sie mit ihrem Leben und ihrer Karriere weitermachen kann." Ursprünglich hatte die 40-Jährige den Metaller im April 2021 verklagt. In der Klageschrift stand: "Bei mehreren Gelegenheiten…