Melodic Death Metal-Cover zu Pop-Hit ‘Shape Of You’ von Ed Sheeran

Foto: Christin Kersten. All rights reserved.

Wer in den letzten Wochen das Radio einschaltete (oder von seinen Arbeitskollegen unfreiwillig damit beschallt wurde), kam um ‘Shape Of You’ nicht herum. Dass Angriff die beste Verteidigung ist, dachte sich wohl der YouTube-User “metalmax“. Er verwandelte den seichten Pop-Hit des Briten Ed Sheeran in eine sehr hörbare Melodeath-Version. Hört das Ergebnis hier: