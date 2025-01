Mercyful Fate: Arbeiten am neuen Album laufen

Becky Baldwin mit Fury beim Bloodstock Open Air Festival 2023 am 11. August 2023 in Derby, England

auch interessant

Im Januar 2024 nahm Becky Baldwin Joey Veras Platz bei Mercyful Fate ein. Kurz darauf verriet die Bassistin bereits, dass das mit Spannung erwartete Album langsam, aber sicher Fortschritte macht. Der letzte Langspieler von Mercyful Fate erschien 1999. Danach hat sich Frontmann King Diamond vorrangig seinem Soloprojekt gewidmet, wenngleich auch hier einige Jahre keine neuen Songs veröffentlicht wurden. Dieses Jahr soll es nun soweit sein.

Empfehlung der Redaktion King Diamond: Neues Album soll 2025 erscheinen Heavy Metal Seit 17 Jahren warten Fans auf eine neue Platte von King Diamond. Im Herbst nächsten Jahres könnte es endlich soweit sein. Erst vergangenen November sprachen King Diamonds Gitarrist Andy LaRocque und Bassist Pontus Egberg mit dem kanadischen Magazin The Metal Voice. Dort erklärten sie, dass das Album diesem Frühjahr fertiggestellt werden soll und der Plan ist, „es kurz nach der europäischen Sommer-Festivaltour 2025 zu veröffentlichen.“

Erst King Diamond, dann Mercyful Fate

Nun gab Becky Baldwin ein Update, wie es bezüglich der Mercyful Fate-Platte aussieht. Auch sie sprach mit The Metal Voice und gab zu Protokoll: „Es befindet sich derzeit in einer Art Demoprozess. Instrumental ist es größtenteils vorhanden. Der nächste Schritt besteht darin, dass King daran arbeitet. Aber er wird dieses Jahr hoffentlich auch das King Diamond-Album herausbringen. Es sollte dieses Jahr erscheinen, und dann wird er eine Europatournee machen. Und dann ist es Zeit für Mercyful Fate. Es wird so, als ob es einen Befehl gibt, dass die Dinge passieren müssen.“

Empfehlung der Redaktion Mercyful Fate: Neue Bassistin über ihre Position und kommende Musik Heavy Metal Becky Baldwin ist erst seit wenigen Wochen offiziell die Frau für die tiefen Töne bei Mercyful Fate. Nun sprach sie darüber, was die Stelle für sie bedeutet und wie die Arbeit am neuen Album vorangeht. Baldwin hofft, dass sie „dieses Jahr mit der Fertigstellung des Albums beginnen, zum Beispiel in Bezug auf die Texte. ‘The Jackal Of Salzburg’, der neue Song, wurde bereits live aufgeführt. Er wird auch auf dem Album sein. King hat mit der Demoversion, an der er gearbeitet hat, einige wirklich erstaunliche Dinge geschafft.“ Weiterhin ist sie guter Dinge, dass „gegen Ende des Jahres hoffentlich einige Singles veröffentlicht werden. Oder wenn nicht, dann nächstes Jahr.“

Auf Arbeitstitel oder Textkonzepte angesprochen, erklärt die Bassistin: „Ich werde nichts verraten. Ich fühle mich nicht qualifiziert, solche Informationen preiszugeben.“ Sie verrät einzig: „Es gibt Lieder mit Namen, es gibt Konzepte. Ich werde dir nicht das kleinste Riff vorsingen, aber es gibt Riffs.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.