Meshuggah: Das meiste Material zum neuen Album bereits fertig

Rammsteins Tournee-Termine mussten dieses Jahr pandemiebedingt ausfallen. Die konzertlose Zeit hat die Band aber genutzt, um bereits an neuem Material zu arbeiten. Das erzählte Schlagzeuger Christoph Schneider vor ein paar Monaten in einem Interview mit Rodeo Radio. Auf die Nachfrage hin, ob denn gar bald mit einer neuen Platte zu rechnen sei, erzählte der Drummer: „Das möchte ich jetzt nicht behaupten. Sagen wir mal: Wir haben uns getroffen und wir arbeiten an Songs. Wir wollen an Songs arbeiten. Aber ob das eine Platte wird, das weiß keiner.“ Nun haben Rammstein in einem Beitrag über die Sozialen Medien gezeigt, dass sie…