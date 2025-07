Metalheads machen das Genre, die Szene und dazugehörige Festivals wie Wacken oder das Summer Breeze zu ganz besonderen Orten – so viel ist klar. Was die Metal-Gemeinschaft aber bewegt, wie sie kommuniziert, wie die Wirtschaft dahinter tickt und wie sich Festivals in Zukunft entwickeln könnten, wird in ‘Menschen, Marken, Moshpits’ wissenschaftlich genauer untersucht. Im Fokus sind „Wirtschaftliche und kommunikative Aspekte von Open-Air-Veranstaltungen am Beispiel von Metal-Festivals in Deutschland„.

Die drei „M“s

Das Buch von Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer und Tom Naber ist in Zusammenarbeit mit der IST-Hochschule für Management im Rahmen eines Roundtable-Gesprächs entstanden und widmet sich in insgesamt 13 Beiträgen verschiedensten Facetten von Metal-Festivals aus „psychologischer, soziologischer, kommunikativer wirtschaftlicher und gestalterischer Perspektive.“

Der Sammelband ist in drei thematische Abschnitte unterteilt, wie die IST-Hochschule (Fernhochschule in Düsseldorf) erklärt: Menschen, Marken und Moshpits.

Menschen

Der menschliche Teil der Studien befasst sich mit der „Community der Metalheads und deren Zusammenkommen auf ihren Festivals.“ Dafür kümmert sich Dr. Nico Rose, der unter anderem für sein Buch ‘Hard, Heavy & Happy’ bekannt ist, um „Persönlichkeitsprofile und emotionale Nutzungsmuster der Szene.“

Der Soziologe Peter Hinrichs befasst sich dagegen mit „symbolischen Interaktionen zwischen Fans, Musikacts und Veranstaltenden.“ Alexander Hutzel hat sich mit dem Festival-Leben und Alltag auf dem Summer Breeze auseinandergesetzt und liefert „ethnographische Einblicke“.

Marken

Im Markenteil des Sammelbands liegt der Fokus auf wirtschaftlichen und kommunikativen Aspekten. Dr. Jörg Petri analysiert „typisch metal-mäßig, visuelle Markenwelten“, und deren Bildsprache auf Festival-Plakaten. Anne Barth untersucht regionale Prozesse und die Wertschöpfungskette ländlicher Festivals, während René Peter Thaller anhand Napalm Records in einer Vergleichsstudie aus Österreich den Wirtschaftsfaktor vom Metal erörtert.

Moshpits

Der letzte Teil des Sammelbands fasst Herausforderungen und Zukunftsperspektiven ins Auge. Prof. Dr. Thomas Seppelfricke befasst sich mit Nachhaltigkeit. Nele Dugrillon schreibt über Terrorismusprävention, und Prof. Dr. Peter Bradl untersucht „Resilienz und Sicherheitskonzepte“. Prof. Dr. Andreas Wagner erörtert dagegen die Potenziale des Metaverse.

Das Zielpublikum des Buches besteht laut Herausgeber und „Festivalprofessor“ Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer aus „Fachleuten aus Eventmanagement, Kulturwissenschaft, Kommunikationspraxis und Musikbranche – und allen, die Metal-Festivals nicht nur erleben, sondern auch verstehen wollen.“ Die gesammelten Werke erscheinen im Utzverlag.

