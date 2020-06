Wie sämtliche Sommer-Festivals und -Open Airs musste auch das Metal Frenzy seine Ausgabe 2020 absagen. Doch die Veranstalter bieten dennoch Live-Stoff. Am Freitag (12.06.) und Samstag (13.06.) spielen acht Bands live im Nordsound Showroom in Oebisfelde.

„Haltet Euch das Wochenende frei – Frenzy is (und bleibt) nur einmal im Jahr!

Wir senden LIVE, weltweit, in Farbe und bunt aus dem Nordsound Showroom in Oebisfelde!

Eines vorweg: Wir streamen eine Livesendung – also passiert alles, was Ihr an den beiden Tagen seht tatsächlich live. Wir haben dafür seitens der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden entsprechende Genehmigungen erhalten und arbeiten unter strengsten Hygienevorschriften, welche natürlich auch kontrolliert werden. Es handelt sich nicht um eine öffentliche Veranstaltung sondern um die Produktion einer Bild- und Tonsendung. In Farbe und bunt.

Und nochmal geht der Dank raus an die Freunde vom Nordsound Showroom in Kooperation mit ME event technik, Legacy – The Voice From The Dark Side, Napalm Records, SYLSCH GmbH und den vielen fleißigen Helferlein, die diese Sause möglich machen!

Die Frenzy Gäng!“