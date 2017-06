Das Metal Frenzy Open Air in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) geht 2017 in die vierte Runde! Vom 29. Juni bis 01. Juli 2017 werden wieder Besucher und Bands der härteren musikalischen Gangart aus aller Welt den Weg in die Altmark finden.

An Altbewährtem wird festgehalten wie an den Tagestickets, am Warm-up-Abend und dem Programm von Donnerstag bis Samstag. Neu dazu kommt, dass sich die Veranstaltung musikalisch noch mehr öffnet und das Programm somit für mehr Musikfreunde interessant macht.

“Auch die vierte Ausgabe wird wieder ein Kraftakt für alle Beteiligten, aber gemeinsam schaffen wir das”, sagt Veranstalter Robert Röttger. Motivation zieht er hierbei aus dem Feedback der Gäste: “Die positive Resonanz der Besucher ist weiterhin ungebrochen und der Standort Altmark gefällt uns nicht nur aus Lokalverbundenheit. Die Region macht immer mehr mit und das ist das was wir erreichen wollten”, so Röttger.

Weiterhin soll auf die familiäre Atmosphäre und das kleine Areal mit den somit verbundenen kurzen Laufwegen gesetzt werden. Ein Erlebnisbad direkt neben der Camping-Wiese haben außerdem auch nur wenige Festivals zu bieten.

Lage und Anfahrt: Das Festivalgelände befindet sich in 39638 Gardelegen, an der Magdeburger Landstraße 20 (direkt gegenüber vom Erlebnisbad Gardelegen).

Wir verlosen 3×1 Gästelistenplätze, gültig für alle drei Tage!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wer ist Metal Frenzy-Headliner 2017 am Freitag?

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 15.06.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.