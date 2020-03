In der großen Titelstory sprechen wir mit Heaven Shall Burn über Gegenwart und Zukunft. Dazu gibt's spannende Homestorys und eine weltexklusive CD-Beilage.

Heaven Shall Burn Mit ihrem Doppelschlag OF TRUTH AND SACRIFICE gewinnen Heaven Shall Burn nicht nur unseren Soundcheck, sondern veröffentlichen auch eines der wichtigsten Werke dieser Tage: Schließlich traut sich die Band nicht nur musikalische Experimente zu, sondern übt auch beißende Kritik an Politik und Gesellschaft. Neben einem ausführlichen Interview zum Album besuchten wir mit Bandchef Maik Weichert das Berliner Futurium, um Entwürfen für eine bessere Zukunft auf die Spur zu gehen. Als Dreingabe erhaltet ihr eine exklusive CD mit Vorab-Tracks vom neuen Album und weiteren Boni. Parkway Drive Sebastian Kessler parlierte mit Winston McCall über die Dokumentation ‘Viva The…