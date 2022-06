Am morgigen 7. April um 18 Uhr veröffentlichen Rammstein ihr neues Lied ‘Zick Zack’ inklusive Video. Selbiges teasert die Band mit einem ulkigem Foto an.

Am 7. April feiert die zweite Single aus dem neuen Rammstein-Album ZEIT (VÖ: 29. April) Premiere. Am späten Nachmittag um 18 Uhr werden Till Lindemann und Co. dann nicht nur den Song ‘Zick Zack’, sondern auch das zugehörige Video präsentieren. Wie METAL HAMMER bereits berichtet hat (siehe unten), geht es darin um Schönheitsoperationen. Nun haben Rammstein ein wirklich herzallerliebstes Foto in den sozialen Medien veröffentlicht, um bei den Fans noch mehr Begeisterung und Vorfreude für Song sowie Video zu schüren. So stehen die gelifteten Bandmitglieder in Formation auf der Bühne und führen ihre neuen Looks und Outfits vor. Das Ganze…