METAL HAMMER PARADISE 2024: Stoff für Legenden

Eines steht fest: Metal ist unaufhaltbar! Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – ihr seid da um zu feiern! Und nicht nur ihr, sondern auch die Crème de la Crème der internationalen Metal-Szene, die sich nicht zweimal hat bitten lassen, um das METAL HAMMER PARADISE erneut in ein Feuerwerk aus Riffs zu verwandeln. Lasst uns zurückblicken.

Freitag

Nach dem absoluten Kickstart, den ihr bei der Warm-up-Party am Donnerstag hingelegt habt, haben wir viel erwartet. Aber das wurde von unserem Opener auf der Maximum Metal Stage mit links übertroffen! Anvil haben uns gezeigt, warum sie zu Recht absolute Legenden sind! Equilibrium packten eine absolute Super-Show aus, bevor Burning Witches das Gaspedal komplett durchdrückten und den Baltic Ballroom in Schutt und Asche legten.

U.D.O. peitschte ein gnadenlos stabiles Set quer durch die Zeltbühne, das keine Wünsche offen ließ, während Enforcer dem versammelten Baltic Ballroom einmal mehr klarmachten, wie heavy Metal eigentlich sein kann. Und über Saltatio Mortis muss man eigentlich keine beschreibenden Worte mehr verlieren, denn wessen Herz für achtkantigen Mittelalter-Rock schlägt, weiß, was für eine Macht das Septett live ist. Parallel konntet ihr die Ausstellung von Eliran Kantor bestaunen, bei der viele Metal-Platten-Cover unter den Exponaten zu sehen waren.

Samstag

Der Samstag des METAL HAMMER PARADISE ist, wie ihr ja wisst, immer zum Bersten gefüllt mit feinstem Programm auch abseits der Bühnen. Hier ein paar Dinge, die ihr hoffentlich nicht verpasst habt: Der kurzweilige sowie gnadenlos informative Veranstalter-Talk mit Stephan Thanscheidt von FKP Scorpio und Sebastian Kessler vom METAL HAMMER Musikmagazin. Der Gitarren- & Songwriting-Workshop mit den Sympathen von Dust Bolt. Oder der Hörspiel-Talk von L.B. Steel, der an Einzigartigkeit nicht zu übertreffen war.

Auf der Bühne sah es nicht weniger spektakulär aus: Grave Digger waren einmal mehr auch Sound-technisch eine solide Bank, Dark Tranquillity brachten die Melancholie in die Härte, die Thrasher Dust Bolt lieferten gnadenloses Tempo, und epischer als Gloryhammer konnte es hernach sowieso nicht werden. Grand Magus sorgten für magische Momente, und als Accept die ersten Saiten anschlugen, gab es endgültig kein Halten mehr!

Wir wollen wissen, wie ihr das diesjährige METAL HAMMER Paradise fandet! Was lief gut? Was eher okay? Was würdet ihr verbessern und was sollen wir auf keinen Fall verändern? Und, klar, den ein oder anderen Band-Wunsch wollen wir euch natürlich auch entlocken. Also, her mit euren schamlosen Lobhudeleien und konstruktiven Denkzetteln!

