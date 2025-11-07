Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Omnium Gatherum MAY THE BRIDGES WE BURN LIGHT THE WAY

Avralize LIMINAL

1914 VIRIBUS UNITIS

Rise Of The Northstar CHAPTER 4: RED FALCON SUPER BATTLE! NEO PARIS WAR!!

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Dämmerland stehen vor der Veröffentlichung ihres zweiten Releases DÄMMERLAND 2. METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann im Interview mit Hannes Braun (auch (noch) Kissin’ Dynamite).

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 21.11.2025. Dann zu Gast: Equilibrium! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

