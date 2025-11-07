Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 116 mit Dämmerland

METAL HAMMER Podcast, Dämmerland
Foto: PR. All rights reserved.
von
Hannes Braun im Dämmerland-Interview! Neue Alben von Omnium Gatherum, Rise Of The Northstar, 1914 und Dämmerland.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Dämmerland stehen vor der Veröffentlichung ihres zweiten Releases DÄMMERLAND 2. METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann im Interview mit Hannes Braun (auch (noch) Kissin’ Dynamite).

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 21.11.2025. Dann zu Gast: Equilibrium! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

