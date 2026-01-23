Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER Podcast Folge 121 mit The Butcher Sisters u.a.

Podcast-121-quer
Foto: PR, Sarah Schuh und Ceylan Fain. All rights reserved.
von
Megadeth sagen Tschüs. Jay Weinberg zieht weiter. Judas Priest blicken zurück. The Butcher Sisters im Interview. Neue Alben von Mayhem, Poppy, Tailgunner u.a.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Back In Black – das Metal-Update

Quasi aus dem Nichts kündigen Judas Priest ihre Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ an. Der Film von Sam Dunn feiert seine Premiere bald in Berlin! Das Schlagzeugerkarussell dreht sich weiter: Jay Weinberg verlässt Suicidal Tendencies und setzt damit seine bewegte Geschichte fort.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue The Butcher Sisters-Album DAS SCHWARZE ALBUM erscheint! METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber im Chaos-Metal-Interview.

Simplecast Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Simplecast
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 13.2.2026. Dann zu Gast: Universum25! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

🔒Affiliate link blocked. Please accept cookies to view.
, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

judas priest Katrin Riedl Lothar Gerber METAL HAMMER Podcast Podcast Sebastian Kessler The Butcher Sisters
Judas Priest-Dokumentarfilm feiert Premiere auf Berlinale
Judas Priest
Auf der diesjährigen Berlinale wird die Judas Priest-Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ erstmals das Licht der Welt erblicken.
Alle Jahre wieder feiern Film- und Pop-Kultur-Aficionados die Berlinale in der Hauptstadt. Bei der diesjährigen, 76. Ausgabe vom 12. bis zum 22. Februar ist auch etwas für Metalheads dabei! Der Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’ von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und Regisseur Sam Dunn feiert auf dem Film-Festival Premiere. "Gut gelaunte Dokumentation" Die Berlinale zeigt den Film im Rahmen des "Berlinale Special", das insgesamt 19 Werke aus 15 Ländern enthält. Neben zwei Body Horror-Filmen von Edwin und Natalie Erika James wird die Dokumentation über Judas Priest in einer Spätvorstellung gezeigt. "Eine mitreißende, gut gelaunte Dokumentation über die…
Weiterlesen
Zur Startseite