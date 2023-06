Blind Guardian sind aus dem Power Metal nicht wegzudenken. Heute feiert NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH (1998) seinen 25. Geburtstag. Wir blicken zurück.

Mittelerde – das ist die Welt, in der die Romane des englischen Schriftstellers J. R. R. Tolkien (1892–1973) spielen. Die bekannteste Geschichte aus diesem Universum ist ohne Frage ‘Der Herr der Ringe’ (ab 1954). Die Reihe inspirierte unzählige Künstler. Zu ihnen zählen auch die Krefelder Power-Metaller Blind Guardian. Blind Guardian und J. R. R. Tolkien: Lange Geschichte Schon auf dem Debüt BATTALIONS OF FEAR zehn Jahre zuvor fand sich mit ‘Gandalf’s Rebirth’ ein Bezug auf Tolkien. TALES FROM THE TWILIGHT WORLD (1990) manifestierte das Interesse der Band am Fantasy-Meister mit dem offensichtlichen ‘Lord Of The Rings’, die Folgealben SOMEWHERE FAR…