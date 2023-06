Zum zehnten Geburtstag des Trooper-Biers kreieren Iron Maiden in Kooperation mit der Robinsons-Brauerei ein neues Gebräu in besonderer Aufmachung.

Das bekannte Trooper-Bier, das Iron Maiden in Zusammenarbeit mit der in Stockport ansässigen Robinsons-Brauerei herstellen, feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag. Aus diesem Anlass bringen beide Parteien gemeinsam eine neue Sorte auf den Markt. Iron Maiden beschenken die Fans 35 Millionen Pints des preisgekrönten Trooper-Biers gingen in den vergangenen zehn Jahren über die Ladentheke. Grund genug für Iron Maiden und die Robinsons-Brauerei, ihre erfolgreiche Kooperation entsprechend zu feiern. Aus diesem Grund werkelten beide Parteien an einem neuen Bier, das pünktlich zum runden Geburtstag verfügbar sein…