METAL HAMMER Podcast Folge 68 mit Brazing Bull u.a.

Hier sind die Gewinner des Cöntest, die die Bühne des Metalfests an der Ostsee stürmen und beweisen wollen, dass sie es mit Legenden wie Kreator und Epica aufnehmen können!

Die Gewinner des Bandcöntests stehen fest! Eine Woche lang haben sich die drei Bands mit den lautesten Gitarren und härtesten Riffs gebattlet. Ihr habt abgestimmt – das knappe Rennen um den heißbegehrten Slot im Line-up beim Metal Hammer Paradise ist entschieden. BraZing Bull werden den Weissenhäuser Strand mit Nu-Metal für euch zum Beben bringen. Das Nu Metal-Quintett aus Itzehoe hat euch mit seinem Song ‘Pump It Like Arnold’ direkt ins Metal-Herz getroffen. Uns wundert das gar nicht – die drückenden Gitarren und bebenden Bässe machen ordentlich Lärm und Laune! So ganz Nu oder neu sind die Jungs in der Szene…