AC/DC spielen nächsten Sommer tatsächlich im Münchner Olympiastadium. Dies gab Oberbürgermeister Dieter Reiter gegenüber dem BR zu Protokoll.

Nachdem Berichte über ein Konzert von AC/DC nächstes Jahr in München kursierten, hat nun Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Show bestätigt. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk verbriefte der Politiker, dass die Aussie-Rocker am 12. Juni 2024 in der "Weltstadt mit Herz" auftreten werden und deshalb Ed Sheeran bei seinem Eröffnungskonzert für die Fußball-Europameisterschaft auf die Theresienwiese ausweichen muss. War das geheim? In einer anfangs recht albernen Kurzreportage macht sich BR-Journalist Matthias Flasskamp zunächst auf herauszufinden, was an dem Gerücht um das AC/DC-Gastspiel dran ist. Erst fährt der Reporter durch die bayerische Landeshauptstadt, rüttelt unangemeldet an verschlossenen Türen im Olympiapark, macht Anrufe…