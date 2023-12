Instrumente, T-Shirts, Musikertreffen: Ein Böhse Onkelz-Museum wäre das Mekka für Fans. Ob es je dazu kommt? Sänger Kevin Russell wagt es, zu träumen.

Kurz vor Veröffentlichung seiner Autobiografie ‘Circvs Maximvs’ spricht Böhse Onkelz-Sänger Kevin Russell mit METAL HAMMER über die Entstehung des Buches und sein Leben voller Aufs und Abs. In der neuen METAL HAMMER-Ausgabe lest ihr ein ausführliches Interview sowie einen exklusiven Vorabdruck aus ‘Circvs Maximvs’ von Kevin Russell. In der aktuellen Episode des METAL HAMMER Podcast unterhält sich unser Autor Matthias Weckmann mit Kevin Russell unter anderem über dessen massive Buchsammlung und darüber, was ihm Literatur bedeutet. Dabei spricht der Böhse Onkelz-Sänger über Alkohol, Drogen und Abstürze, seine Liebe zu Ozzy Osbourne, Slayer und Metallica - aber auch über die Idee…