Foto: Andy Julia. All rights reserved.

Nach einer ausgiebigen Festivalsaison 2022 und der jüngst absolvierten Südamerikatournee will sich das französische Post Black Metal-Duo Alcest endlich einer mehrfach verschobenen Herzensangelegenheit widmen. Die Ankündigung der „Écailles De Lune 10th Anniversary Tour“ und somit Jubiläumsfeierlichkeit ihres 2010 erschienenen zweiten Albums soll nun endlich stattfinden. Als Special Guests fungieren The Devil’s Trade.

„Nach dem Erfolg unserer Jubiläums-Show im Bataclan zu Paris haben wir uns dazu entschlossen, eine komplette Tournee zu Ehren von ÉCAILLES DE LUNE zu fahren“, so Neige. „Wir werden das Album in Gänze live aufführen, plus ausgewählte Tracks unserer anderen Scheiben. Das ist für uns etwas ganz Besonderes.“

Alcest + The Devil’s Trade – Tour 2023

01.10. Hamburg, Knust

07.10. Dresden, Reithalle

10.10. Hannover, Musikzentrum

11.10. Frankfurt, Zoom

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

Gleichzeitig haben Alcest ein Videoporträt produziert, das zeitgleich mit der Tourneeankündigung veröffentlicht wird. Es verleiht einen tieferen Blick in die Gedanken und Motivationen eines außergewöhnlichen Musikers.

Seht ‘Beyond Alcest’ vorab hier:

