METAL HAMMER präsentiert: Amenra

Der Januar 2019 hat sein erstes Tournee-Highlight: Black + Death Metal vom Feinsten mit diesem finsteren Trio. METAL HAMMER präsentiert natürlich!

"Wir hören euer Flehen, Europa! Wir freuen uns, euch heute unsere Tournee ankündigen zu dürfen! Zusammen mit At The Gates und Wolves in the Throne Room werden wir die unheilige Dreifaltigkeit und einen Schwarm der Verwüstung über den alten Kontinent bringen!", sagt Behemoth Frontman Adam Nergal Darski zur Ankündigung der "Ecclesia Diabolica Evropa e.v. Tour 2019". Behemoths neues Album I LOVED YOU AT YOUR DARKEST wird am 5. Oktober via Nuclear Blast veröffentlicht. Während der Albumtitel für eine Black Metal-Band ungewöhnlich klingen mag, wird dessen Herkunft viele überraschen. "Es ist ein Vers aus der Bibel", verrät Nergal. "Es ist ein…