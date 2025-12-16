April Art gehören zu den spannendsten neuen Acts der deutschen Rock-Szene. Mit unbändiger Energie tourt die Band seit über drei Jahren quer durchs Land – und hat sich dabei auch auf internationalen Festival- und Club-Bühnen einen Namen gemacht.

Im Mittelpunkt steht erneut Frontfrau Lisa-Marie Watz – feuerrote Haare, charismatische Bühnenpräsenz und eine Stimme, die zwischen roher Kraft und purer Emotion pendelt. Gemeinsam mit ihren Band-Kollegen zündet sie ein explosives Gemisch aus Rock, Metal, Alternative und elektronischen Elementen – ein Sound, der unter die Haut geht und direkt ins Herz trifft.

Die Tour 2026 verspricht ein Live-Erlebnis voller Intensität, Leidenschaft und unvergesslicher Momente: große Refrains, packende Breakdowns, pulsierenden Grooves – und natürlich die ersten Livepoerformances der brandneuen Songs.

METAL HAMMER präsentiert:

April Art + Dymytry Paradox – Tour 2026

30.10. CH-Zürich, MusiKcafe x-tra

31.10. Lindau, Club Vaudeville

06.11. Hannover, Pavillon

07.11. Berlin, Hole44

13.11. Münster, Sputnikhalle

14.11. Hamburg, Grünspan

21.11. Leipzig, Hellraiser

27.11. Oberhausen, Kulttempel

28.11. Köln, Die Kantine

04.12. München, Backstage Werk

05.12. Stuttgart, LKA Longhorn

11.12. Nürnberg, Der Hirsch

12.12. Frankfurt, Batschkapp

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

