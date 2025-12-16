Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: April Art

April Art
Foto: PR, Xoxo Photography. All rights reserved.
von
2026 erscheint das neue April Art-Album, begleitet von einer ausgedehnten Deutschland-Tour. METAL HAMMER präsentiert!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

April Art gehören zu den spannendsten neuen Acts der deutschen Rock-Szene. Mit unbändiger Energie tourt die Band seit über drei Jahren quer durchs Land – und hat sich dabei auch auf internationalen Festival- und Club-Bühnen einen Namen gemacht.

Im Mittelpunkt steht erneut Frontfrau Lisa-Marie Watz – feuerrote Haare, charismatische Bühnenpräsenz und eine Stimme, die zwischen roher Kraft und purer Emotion pendelt. Gemeinsam mit ihren Band-Kollegen zündet sie ein explosives Gemisch aus Rock, Metal, Alternative und elektronischen Elementen – ein Sound, der unter die Haut geht und direkt ins Herz trifft.

Die Tour 2026 verspricht ein Live-Erlebnis voller Intensität, Leidenschaft und unvergesslicher Momente: große Refrains, packende Breakdowns, pulsierenden Grooves – und natürlich die ersten Livepoerformances der brandneuen Songs.

April-Art_Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

April Art + Dymytry Paradox – Tour 2026

  • 30.10. CH-Zürich, MusiKcafe x-tra
  • 31.10. Lindau, Club Vaudeville
  • 06.11. Hannover, Pavillon
  • 07.11. Berlin, Hole44
  • 13.11. Münster, Sputnikhalle
  • 14.11. Hamburg, Grünspan
  • 21.11. Leipzig, Hellraiser
  • 27.11. Oberhausen, Kulttempel
  • 28.11. Köln, Die Kantine
  • 04.12. München, Backstage Werk
  • 05.12. Stuttgart, LKA Longhorn
  • 11.12. Nürnberg, Der Hirsch
  • 12.12. Frankfurt, Batschkapp

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

April Art Dymytry Paradox Live Präsentation Tour 2026 Tournee
Beast In Black: Gitarrist steigt während Helloween-Tour aus
Beast In Black @ Summer Breeze 2025, 16.8.2025
Das kommt unerwartet: Gitarrist Kasperi Heikkinen verlässt Beast In Black während der laufenden Tournee mit Helloween. Gerüchte machen die Runde!
Was ist denn da los? Völlig überraschend verkünden Beast In Black, dass Gitarrist Kasperi Heikkinen nach zehn gemeinsamen Jahren die Segel streicht. Besonders kurios macht es der Umstand, dass die Finnen gerade mitten in einer Tournee stecken. Seit dem 17. Oktober sind Beast In Black als Support für Helloween auf deren „40 Years Anniversary Tour“ unterwegs. Und Tschüs! In einem Social Media Post schreibt die Band: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Kasperi Heikkinen nach zehn unglaublichen gemeinsamen Jahren Beast In Black verlässt. Da wir derzeit mitten in einer großen Tournee mit Helloween stecken, werden wir für einige Konzerte als…
Weiterlesen
Zur Startseite