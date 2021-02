METAL HAMMER präsentiert: Arroganz

Die finnischen Monster-Hard-Rocker Lordi kommen im Septembeer auf Tournee und besuchen dabei viele deutsche Bühnen.

Mit ihrem aktuellen, zehnten Album KILLECTION (2020) kommen die finnischen Hard-Rocker Lordi auf Europatournee. Wer das im August 2020 veröffentlichte RECORDEAD LIVE – SEXTOURCISM IN Z7 besitzt, weiß, was mit der "Killectour" auf ihn zukommt. Aus der METAL HAMMER Augustausgabe 2019: "Bands mit starkem visuellem Charakter muss man sehen – die erste offizielle DVD der Finnenmonster hat also ihre Berechtigung. Zwei Stunden lang bestaunen Fans schick eingefangene Bilder einer Show in Pratteln, die das Quintett in Form zeigt, Show-Elemente (Kunstschnee, Jungfrau-Zersägen) wie Bühnenbild in Szene setzt und Kostümdetails nebst lauter Fan-Schar einfängt. Die Setlist birgt Hits und Raritäten wie ‘Mr.…