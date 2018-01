METAL HAMMER präsentiert: At The Gates

Der Nachfolger des 2014er-Werks AT WAR WITH REALITY ist final eingezimmert: Die schwedischen Todesmetaller At The Gates haben in den Parlour Studios von Russ Russell (Napalm Death, The Haunted, Dimmu Borgir…) alles fertig eingespielt.

Das Album wird TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF heißen und soll am 18. Mai 2018 via Century Media veröffentlicht werden. Die Band veröffentlichte zuletzt ein paar kurze Videos aus dem Studio:

„Russ Russell hat hervorragende Arbeit geleistet“, so Sänger Tomas Lindberg. „Meine Gesangslinien habe ich mit Per Stålberg in Göteborg aufgenommen, der immer 100% aus mir herauskitzelt.

Wir befinden und im Mastering, und jeder neue Song, der dabei herausspringt, verursacht breites Grinsen auf unseren Gesichtern. Das Album klingt hungrig und böse.

TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF ist erneut ein Konzeptalbum. Wir werden euch noch darüber aufklären, wovon es handelt. Nur so viel: Es ist eng mit den Wurzeln der Band verhaftet und es gibt thematische Verbindungen zu THE RED IN THE SKY IS OURS.“

Bevor At The Gates auf Indoor- und Outdoor-Festival-Tournee gehen, haben die deutschen Fans die Möglichkeit, die schwedischen Death-Metaller bei einem Club-Konzert abzufeiern.

At The Gates

03.03. Köln, Gebäude 9 (mit Ultha + Nailed To Obscurity)

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets.