Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Audrey Horne

Audrey Horne AM 18.09.2015, Oberhausen: Kulttempel
Audrey Horne 18.09.2015, Oberhausen: Kulttempel
Foto: Marc Hansen. All rights reserved.
von
Audrey Horne und Motorowl kommen im Oktober für zehn Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz. Präsentiert von METAL HAMMER!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die norwegischen Hard-Rocker Audrey Horne werden auf ihrer Tournee im Oktober vermutlich einige Songs ihres für den Herbst angedachten neuen Albums vorstellen. Macht euch auf ihren Konzerten mit der Supportband Motorowl auf energiegeladene Shows gefasst.

METAL HAMMER präsentiert:

Audrey Horne + Motorowl

  • 08.10. Köln, Gebäude 9
  • 09.10. Essen, Turock
  • 10.10. Münster, Sputnik Café
  • 11.10. Hamburg, Bahnhof Pauli
  • 18.10. CH-Zürich, Plaza
  • 20.10. München, Backstage Halle
  • 21.10. Bamberg, Live Club
  • 22.10. Frankfurt, Das Bett
  • 23.10. Dresden, Puschkin Club
  • 24.10. Berlin, Hole44

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Audrey Horne Live Motorowl Präsentation Tour 2026 Tournee
Mortal Sin: Live-Rückkehr sicher, neues Album ungewiss
Mortal Sin beim Wacken Open Air 2008
Mortal Sin kehren in diesem Jahr nach 15 Jahren Abstinenz auf die Festival-Bühnen zurück. Vielleicht folgt sogar ein neues Album.
Vergangenen Sommer kündigten die australischen Thrash-Metaller Mortal Sin ihre Bühnenrückkehr für dieses Jahr an – 15 Jahre nach ihrer letzten Tournee im Rahmen der „Thrashfest Classics“ durch Europa. Die Besetzung besteht derzeit aus den Gründungsmitgliedern Mat Maurer (Gesang) und Andy Eftichiou (Bass), Nathan Shea und Ryan Huthnance an den Gitarren sowie dem neuesten Bandmitglied, Schlagzeuger George Delinicolis. Dieses Jahr markiert das 40. Jubiläum des Debütalbums MAYHEMIC DESTRUCTION. Für ihre Auftritte planen Mortal Sin jedoch Klassiker aus ihrer gesamten Diskographie ein. Die deutschen Fans dürfen sich immerhin auf eine Show beim Keep It True Festival im April freuen. Laut eines Facebook-Posts…
Weiterlesen
Zur Startseite