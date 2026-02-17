Die norwegischen Hard-Rocker Audrey Horne werden auf ihrer Tournee im Oktober vermutlich einige Songs ihres für den Herbst angedachten neuen Albums vorstellen. Macht euch auf ihren Konzerten mit der Supportband Motorowl auf energiegeladene Shows gefasst.

Audrey Horne + Motorowl

08.10. Köln, Gebäude 9

09.10. Essen, Turock

10.10. Münster, Sputnik Café

11.10. Hamburg, Bahnhof Pauli

18.10. CH-Zürich, Plaza

20.10. München, Backstage Halle

21.10. Bamberg, Live Club

22.10. Frankfurt, Das Bett

23.10. Dresden, Puschkin Club

24.10. Berlin, Hole44

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

