METAL HAMMER präsentiert: Battle Beast

Das finnische Heavy Metal-Sextett Battle Beast hat gerade erst eine sechswöchige Europatournee beendet, auf der es sein aktuelles Album NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS, das am 22. März via Nuclear Blast erschienen ist, ausgiebig live präsentiert hat. Mit diesem konnte die Band einmal mehr in einigen europäischen Ländern hohe Chartplatzierung erzielen: So landete die Platte unter anderem in Finnland auf #1, in Deutschland auf #11, in der Schweiz auf #12 sowie in Österreich auf #36.

Ehe Battle Beast ihre Welttournee jedoch in Russland fortsetzen werden, freuen sie sich, bereits jetzt den zweiten Abschnitt ihrer Europatournee für November/Dezember 2019 ankündigen zu können. Neben dem europäischen Festland wird sich die Truppe um Frontfrau Noora Louhimo dann auch erneut nach Großbritannien begeben, wo sie erst kürzlich in London vor ausverkauftem Haus aufgetreten ist.

Des Weiteren werden Battle Beast in diesem Rahmen nicht nur neun verschiedene Länder bereisen, sondern auch beim Christmas Bash (Geiselwind), beim Ruhrpott Metal Meeting (Oberhausen) sowie beim Knock Out Festival (Karlsruhe) Halt machen. Tickets sind erhältlich ab Mittwoch, den 15. Mai, um 10.00 Uhr unter www.battlebeast.fi/tour . Alle Termine befinden sich unten.

Noora kommentiert: „Ihr könnt es nicht erwarten, Battle Beast erneut zu sehen? Eure Rufe wurden erhört! Wir werden Ende des Jahres ein zweites Mal durch Europa ziehen und dabei in vielen Städten spielen, die beim ersten Abschnitt nicht berücksichtigt wurden. Diese Tour wird auf jeden Fall wieder klasse, sichert euch am besten direkt Tickets. Wir sehen uns!“

Battle Beast – Tour 2019

17.11. Kiel, Orange Club

19.11. Aschaffenburg, Colos-Saal

21.11. Braunschweig, Westand

22.11. Bremen, Aladin

23.11. Herford, X

03.12. A-Wörgl, Komma

04.12. Ravensburg, Oberschwabenklub

08.12. Augsburg, Kantine

11.12. A-Salzburg, Rockhouse

12.12. CH-Lausanne, Les Docks

13.12. CH-Zürich, Dynamo

