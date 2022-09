METAL HAMMER präsentiert: Bruce Dickinson

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson 2018 bei der Vorstellung seines Buches "What Does This Button Do?" in Köln

Bruce Dickinson wird im Januar 2023 mit seiner gefeierten Spoken-Word-Performance „An Evening With“ für eine kurze Reihe von Terminen in Europa auf Tour gehen, darunter sind auch auch drei Termine in Deutschland. Der Iron Maiden-Frontmann gastiert in Köln (24.1.), Bremen (25.1.) und Leipzig (27.1.). Die erste Hälfte des zweiteiligen Abends präsentiert Dickinson als fesselnden Geschichtenerzähler. Im zweiten Teil regiert eine von Dickinson inspirierte Anarchie, die aus den Fragen des Publikums improvisiert wird. All dies sorgt für einen hoch vergnüglichen und unterhaltsamen Abend.

Pressestimmen:

„Eine Goldmine geschmackvoller Geschichten“ – Journal de Quebec, Kanada

„Dickinson ist nicht nur Sänger, Pilot, Krebsüberlebender und Fechter, sondern auch ein großartiger Comedian“ – California Rocks, USA

„Dickinsons humoristische Präsentation funktionierte während des kompletten Ein-Mann-Rocklore-Abends. Seine satirische Sichtweise auf manchmal ernste Momente war authentisch und kam von Herzen. Er hatte die Lacher und Zuhörer immer auf seiner Seite“ – Be In The Loop Chicago, USA

„Die Behauptung, diese Veranstaltung sei ein überwältigender Erfolg gewesen, wäre maßlos untertrieben. Es gab mehr Lacher als bei den 4 Comedians zusammen, die ich im letzten Jahr live gesehen habe“ – KNAC, Florida, USA

„Mit einer grundlegenden Verachtung für jede Autorität rechnete Dickinson vergnügt mit Politik, Wissenschaft, akademischer Welt und seiner eigenen Rockstar-Eitelkeit ab“ – Times Union, Albany NY, USA

„Bewaffnet nur mit seinem Humor, Charme und einer simplen Diashow bietet Dickinson einen intimen Einblick in sein umwerfendes Leben. Es gibt tüchtige Alleskönner und kreativ überragende Unternehmer. Und dann gibt es da noch Bruce Dickinson – der in seiner eigenen Liga spielt“ – Aftonbladet, Schweden.

„Bruce Dickinson ist ein emsiger Mann, der es liebt, Dinge zu entdecken und zu lernen… ein fantastischer Geschichtenerzähler“ – Radio Rock, Bauer Media, Norwegen.

„Dickinson ist auf der Bühne eine Naturgewalt“ – Turun Sanomat, Finnland

METAL HAMMER präsentiert:

Bruce Dickinson „An Evening with“

24.01. Köln, Theater am Tanzbrunnen

25.01. Bremen, Metropol Theater

27.01. Leipzig, Haus Auensee

Fanclub Presale: Mi., 21.09.2022, 10.00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mi., 21.09.2022, 12.00 Uhr

Karten zur Tour gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.