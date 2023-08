METAL HAMMER präsentiert: Callejon

Die Sepultura-Gründer Max & Iggor Cavalera feiern BESTIAL DEVASTATION und MORBID VISIONS live. Vier Deutschland-Konzerte im November 2023 bestätigt.

Nach dem erfolgreichen letzten Teil der weltweiten "Beneath The Arise"-Tour durch die USA im September/Oktober 2022 kommen die beiden Sepultura-Gründer Max & Iggor Cavalera im Rahmen der "Morbid Devastation"-Tour im November 2023 mit der Aufführung der neu aufgenommenen Klassiker BESTIAL DEVASTATION (1985) und MORBID VISIONS (1986) erneut nach Deutschland. Die brasilianischen Metal-Legenden gastieren am 17.11.2023 in Wiesbaden (Schlachthof), am 24.11.2023 in Köln (Kantine), am 25.11.2023 in Leipzig (Hellraiser) und am 26.11.2023 in Berlin (Metropol). Fast 40 Jahre nach dem Beginn ihrer einzigartigen Karriere haben die beiden Cavalera-Brüder Max und Iggor die beiden Veröffentlichungen, die sie auf die Weltbühne des Heavy…