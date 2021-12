Nightwish haben ihre Tournee in den November/Dezember 2022 verschoben. Dann gibt es hoffentlich die Lieder von HUMAN. :II: NATURE. live zu hören.

Im April 2020 haben Nightwish ihr langerwartetes neuntes Studioalbum HUMAN. :II: NATURE. veröffentlicht, das weltweit in die Charts eingestiegen ist, einschließlich einer #1-Platzierung in Deutschland und Finnland. Die Tourneedaten zur neuen Platte mussten zweimal verschoben werden – nun hoffentlich schlussendlich auf November/Dezember 2022. Statt der ursprünglich geplanten Amorphis werden Beast In Black neben Turmion Kätilöt als Support fungieren. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. METAL HAMMER präsentiert: Nightwish + Beast In Black + Turmion Kätilöt -- Tour 2022 25.11. Berlin, Max-Schmeling-Halle 01.12. Düsseldorf, PSD Bank Dome 04.12. A-Wien, Stadthalle 05.12. München, Olympiahalle 09.12. Frankfurt, Festhalle 10.12. Bamberg, Brose Arena 12.12.…