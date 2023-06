Die diesjährige Ausgabe des Prophecy Fest in der Balver Höhle kann mit Agallochs Rückkehr ein ganz spezielles Konzert präsentieren.

Das diesjährige Prophecy Fest weiß tatsächlich mit einem unglaublichen Kracher zu begeistern: Die US-Legenden Agalloch werden für eine Reunionshow im Original-Line-up in der Balver Höhle auftreten. "Vor fast acht Jahren haben wir uns aufgelöst, doch jetzt werden wir uns für eine begrenzte Anzahl von Konzerten wieder zusammentun", heißt es seitens Gitarrist Don Anderson. "Im Line-up steht das originale Trio mit John Haughm als Sänger und Gitarrist, Don Anderson an der Gitarre und Bassist Jason Walton. Am Schlagzeug wird uns Hunter Ginn (Canvas Solaris, Sculptured, Radical Research Podcast) unterstützen. Wir werden aus der Balver Höhle, die von den Menschen seit der…