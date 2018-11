METAL HAMMER präsentiert: Crippled Black Phoenix

Nachdem Kissin' Dynamite im Januar nächsten Jahres als Support für Powerwolf und Amaranthe in Europa zu sehen sein werden, geht es im Frühjahr dann auf große Headliner-Tour.

Am 6. Juli veröffentlichten Kissin' Dynamite mit ECSTASY ihr aktuelles Album als Nachfolger zu dem 2016 veröffentlichten Werk GENERATION GOODBYE. Die Platte wurde von Sänger Hannes Braun produziert und stieg in Deutschland auf Platz Sieben der Offiziellen Deutschen Album Charts ein. Mit ECSTASY wollen Kissin' Dynamite vor allem gute Laune zu verbreiten. Drummer Andreas Schnitzer, der hauptverantwortlich für die Songtexte ist, sagte dazu: „Man muss das Rad nicht neu erfinden und muss auch nicht zwingend Songs mit allen möglichen Messages vollpacken.“ Hannes Braun ergänzt hierzu noch: „Gute Laune Hooks, die im Ohr bleiben und Songs, die Spaß machen und in denen Herzblut fließt – das…