METAL HAMMER präsentiert: Dark Easter Metal Meeting 2020

Mit WEST END wird in diesem Jahr noch ein neues Studioalbum der Finnen The 69 Eyes erscheinen. Im gleichen Atemzug kündigte die Band auch ihre anschließende Europa-Tournee an.

1989 in Finnland gegründet, haben die Dark Rocker von The 69 Eyes das Genre des Goth’n’Roll mitgeprägt. Dieses Jahr feiert die Band ihr dreißigjähriges Jubiläum und kündigte nun ihr neues Studiowerk WEST END an, das am Freitag, den 13. September über Nuclear Blast erscheint. Sänger Jyrki 69 sagte dazu: "Der Titel »West End« beschwört ein düsteres Bild herauf – wenn etwas stirbt, nimmt etwas Neues dessen Platz ein und wir alle müssen uns ändern und anpassen, um zu überleben. Ich habe das Gefühl, dieser Planet ist an einem Wendepunkt angelangt. Das Ende der westlichen Welt ist nah und die Frage…