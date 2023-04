METAL HAMMER präsentiert: Deathstars

Foto: Linus Bokehsius. All rights reserved.

Die schwedischen Industrial-Metaller Deathstars werden am 05.05.2023 ihr neues Album EVERYTHING DESTROYS YOU über Nuclear Blast veröffentlichen. Fans mussten acht lange Jahre darauf warten, endlich wieder mit den Band-Trademarks versorgt zu werden: Adrenalin, Bombast, Sex und Glam.

Nun sind die passenden Tourdaten für Europa bekanntgegeben worden. Deathstars kommen im Herbst/Winter für diverse Konzerte aufs Festland und wollen mit ihrem „Skandinavischen Deathglam“ die Massen begeistern.

„Wir freuen uns, euch die Everything Destroys Tour anzukündigen“, kommentiert die Band. „Nach verschobenen und abgesagten Tourneen kann nun endlich wieder eine Konzertreise stattfinden. Für uns sind diese Gigs etwas ganz Besonderes, und für euch hoffentlich auch. Wir sehen uns!“

Deathstars + Priest + Liv Sin – Tour 2023

04.11. Hamburg, Markthalle

15.11. Bochum, Zeche

16.11. Aschaffenburg, Colos-Saal

25.11. München, Strom

05.12. Berlin, Hole44

06.12. Leipzig, Hellraiser

