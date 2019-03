METAL HAMMER präsentiert: Delain

2015 waren The Ghost Inside in einen Busunfall verwickelt, der schwere Folgen hatte. Vier Jahre nach dem Unglück hat die Band nun ein erstes gemeinsames Konzert angekündigt.

The Ghost Inside haben offiziell ihre Bühnen-Rückkehr verkündet. In ihrer Heimat Los Angeles wird die Band am 13. Juli erstmals nach ihrem verheerenden Busunglück im November 2015 ein Konzert spielen. Zu neuer Kraft Nachdem der Tourbus der kalifornischen Hardcore-Formation in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, bei dem die beiden Fahrer der am Unfall beteiligten Fahrzeuge ums Leben kamen, hat es die Band viel Kraft und Zeit gekostet, sich von den Folgen zu erholen. Schlagzeuger Andrew Tkaczyk, der ein Bein bei dem Unfall verlor, sitzt mittlerweile mit Prothese und neuer Schlagkraft wieder an den Drums und Sänger Jonathan Vigil entschied sich nach mehreren Eingriffen…