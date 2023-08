METAL HAMMER präsentiert: Dust Bolt

Die Modern-Thrasher Dust Bolt haben einen weltweiten Plattendeal bei AFM Records unterschrieben! Ihr kommendes fünftes Studioalbum mit dem Titel SOUND & FURY soll am 23. Februar 2024 erscheinen. „Wir freuen uns, mit AFM Records ein Label und Partner gefunden zu haben, das die Entwicklung und das Potenzial der Band versteht und gleichermaßen maximale kreative Freiheit und enormen Respekt gegenüber der Musik und Kunst von Dust Bolt entgegenbringt“, kommentiert die Band. „Das ist sehr besonders in diesen Tagen. Mit großer Wertschätzung und ebenso großem Respekt freuen wir uns auf eine langlebige Partnerschaft im Namen von Musik, Metal & Rock n roll. Let´s do this!“

Als ersten Vorgeschmack auf SOUND & FURY hat die vierköpfige Band aus Bayern die erste Single ‘I Witness’ veröffentlicht! Das Musikvideo zum Song seht ihr hier:

„Here we go again. Volle Kante. ‘I Witness’ ist die Startsingle für die neuen Tunes aus dem Hause Dust Bolt. Es war eine wilde und aufregende Zeit seit dem letzten Release und wir sind mehr als glücklich, wieder zurück zu sein – mit voller Geschwindigkeit und voller Energie. Noch nie waren wir so selbstbewusst und auch selbstbestimmt, wie bei diesem Album. Wir sind bereit für die Zukunft und alles, was kommt“, zeigt sich die Band zuversichtlich.

SOUND & FURY bei Amazon

SOUND & FURY läutet eine neue Dust Bolt-Ära ein. Das Album, das während der langen Monate der Pandemie-Isolation geschrieben wurde, findet die Band auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität vor und ist in jeder Hinsicht ein großer Sprung nach vorne. Es ist gleichzeitig das erste Dust Bolt-Album mit ihrem neuen Bassisten Tom Liebing neben Lenny Bruce, Gitarrist Florian Dehn und Schlagzeuger Nico Remann.

Dust Bolt – Tour 2024

22.02. München, Strom

23.02. Köln, Helios37

24.02. Frankfurt, Nachtleben

27.02. Berlin, Cassiopeia

28.02. Hamburg, Bahnhof Pauli

29.02. Hannover, Lux

01.03. Bochum, Rockpalast

02.03. Cham, L.A.

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

