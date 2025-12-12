METAL HAMMER präsentiert:
Eisheilige Nacht 2026
Subway To Sally + Fiddler’s Green + Saint City Orchestra + Manntra
- 11.12. CH-Pratteln, Z7
- 12.12. Stuttgart, Im Wizemann
- 18.12. Oberhausen, Turbinenhalle
- 19.12. Wetzlar, Buderus Arena
- 20.12. Dresden, Alter Schlachthof
- 26.12. Braunschweig, MEC
- 27.12. Würzburg, Posthalle
- 28.12. Bielefeld, Lokschuppen
- 29.12. Bremen, Pier 2
- 30.12. Potsdam, Waschhaus Arena
Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.
—
