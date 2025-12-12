Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Eisheilige Nacht 2026

Subway To Sally, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Subway To Sally, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Eisheilige Nacht, das bedeutet: Party – 2026 feiern mit Subway To Sally: Fiddler’s Green, Saint City Orchestra und Manntra.
Auch interessant

Eisheilige-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Eisheilige Nacht 2026

Subway To Sally + Fiddler’s Green + Saint City Orchestra + Manntra

  • 11.12. CH-Pratteln, Z7
  • 12.12. Stuttgart, Im Wizemann
  • 18.12. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 19.12. Wetzlar, Buderus Arena
  • 20.12. Dresden, Alter Schlachthof
  • 26.12. Braunschweig, MEC
  • 27.12. Würzburg, Posthalle
  • 28.12. Bielefeld, Lokschuppen
  • 29.12. Bremen, Pier 2
  • 30.12. Potsdam, Waschhaus Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.


2026 Eisheilige Nacht Fiddlers Green Manntra Präsentation Saint City Orchestra subway to sally
