Die UK-Heavy Psych-Formation Green Lung kündigte fünf Live-Termine für 2024 an. Supportet werden sie dabei von Spirit Adrift.

Als Kult-Band im wahrsten Sinne des Wortes sind Green Lung schnell an die Spitze der britischen Metalszene aufgestiegen und beschwören den wilden und hexenhaften Geist des britischen Okkult-Rock für eine neue Generation. Die reichhaltige Mischung aus Proto Metal und Doom-lastigem Hard Rock, durchdrungen von unverkennbar britischer Folklore, hat sich auf ihrer Debüt-EP FREE THE WITCH (2018) und den beiden von der Kritik gelobten Alben WOODLAND RITES (2019) und BLACK HARVEST (2021) als monumentaler Hit erwiesen. Mit ihrem aktuellen Album THIS HEATHEN LAND konnten Green Lung den METAL HAMMER-Soundcheck gewinnen. Die mittlerweile bei Nuclear Blast unter Vertrag stehende Band tourte bereits…