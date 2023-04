METAL HAMMER präsentiert: Feuerschwanz Tour 2024

Nach 27 Jahren soll es eine Neuauflage von GROM, dem zweitem Album von Behemoth, geben. Im selben Atemzug verkündet die Band eine Tour durch Europa.

Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass Behemoth ihr zwölftes Studioalbum OPVS CONTRA NATVRAM in die Öffentlichkeit entließen, schon gibt es weitere Neuigkeiten für 2023 zu verkünden. Wie Behemoth in einem Statement bekanntgaben, wird es eine Neuauflage ihres zweiten Studioalbums geben. Die neue Version von GROM erscheint demnach am 31. März und soll mit unveröffentlichten Fotos und Notizen, Booklets und einer zweiten CD, auf der sich Live-Nummern und B-Seiten befinden, daherkommen. Die Setlist für die Beilage namens ‘Artefacts’ liest sich wie folgt: ‘Freezing Moon’ ‘Total Desaster’ ‘Ostatni Tabor’ ‘Rising Proudly Towards the Sky ’ (Rehearsal 1995) ‘Dragon's Lair…