Lang lebe das Imperium – Galactic Empire, um genau zu sein. Die beliebteste Metal-Band der Galaxis hat am 5. Mai ihr drittes Studioalbum via Pure Noise Records veröffentlicht und kündigt nun folgerichtig ihre Rückkehr nach Deutschland an. Galactic Empire bringen ihre unaufhaltsame Kraft im November 2023 nach Frankfurt (13.11.), Hamburg (17.11.) und Berlin (19.11.). Tickets für die drei Konzerte sind ab Freitag, den 9. Juni ab 11.00 Uhr im Vorverkauf erhältlich.

Von der ahnungsvollen Wiedergabe des ‘Imperial March’ bis hin zu den mitreißenden Gitarren von ‘Duel of the Fates’ hat die Band mit ihren getreuen Übersetzungen von Williams’ klassischer Filmmusiken ein Novum kreiert, in dem sich Fan-Gemeinde und Musik überschneiden.

Hinter der fünfköpfigen Metal-Combo aus den USA verbergen sich profilierte Musiker und Produzenten des Heavy Metal und Metalcore, die aus ihrer eigenen Liebe zu ‘Star Wars’ eine neue Band geschaffen haben. In minutiöser Kleinarbeit zerlegte die Band die Originalaufnahmen von John Barry und setzte sie Stück für Stück wieder als peitschende Metal-Instrumentals neu zusammen. Die Band hat zwei Alben in voller Länge bei Rise Records veröffentlicht, zusammen mit mehreren anderen Musikvideos.

Im November dieses Jahres steht die Rückkehr nach Deutschland an – mit mächtigen Outfits und starken Riffs kommen Galactic Empire nach ihren letzten Shows im Jahr 2018 zurück nach Europa.

13.11. Frankfurt, Das Bett

17.11. Hamburg, Headcrash

19.11. Berlin, Hole44

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 09.06., 11 Uhr)



