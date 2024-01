METAL HAMMER präsentiert: Green Lung

Laut Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner gibt es einen ganz bestimmten Grund, warum die Konzerte der Band so viel positive Resonanz erhalten.

Richie Faulkner sprach in einer Episode von ‘String Theory’ kürzlich darüber, wie es sich für ihn anfühle, gemeinsam mit Judas Priest aufzutreten. Für ihn seien die gemeinsamen Liveshows immer ein ganz besonderes Ereignis, wie er betonte. Laut dem Musiker liegt das in erster Linie an den Fans, die zu den Konzerten kommen. Richie Faulkner über Judas Priest „Man steht gemeinsam auf der Bühne, dann fällt der Vorhang, die Verstärker dröhnen und wir spielen die ersten paar Songs“, erklärte Richie Faulkner.„Man kann sehen, wie die Menge immer euphorischer wird und beschäftigt sich mit diversen Dingen. Dann gibt es einen Moment, in…