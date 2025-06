Die schwedische Hard-Rock-Institution H.E.A.T holt seit ihrer Gründung den Hard Rock der Achtziger Jahre erfolgreich in die Gegenwart! Mit ihrem achten Studioalbum WELCOME TO THE FUTURE, das im April 2025 über earMUSIC veröffentlicht wurde, legt die Band ihre eigene Messlatte erneut höher. Angetrieben von Kenny Leckremos kraftvollem Gesang und der für die Band typischen Mischung aus melodischen Hooks und moderner Energie markiert dieses Album einen neuen Höhepunkt in ihrer bereits explosiven Diskografie. Im Oktober 2025 sind sie live in 16 europäischen Städten zu erleben!

METAL HAMMER präentiert:

H.E.A.T. + Formosa + Midnight Danger

07.10. Dresden, Groovestation

08.10. Ulm, Roxy

09.10. CH-Solothurn, Kofmehl

10.10. A-Salzburg, Rockhouse

13.10. Nürnberg, Hirsch

14.10. Stuttgart, Im Wizemann Club

16.10. Aschaffenburg, Colos-Saal

17.10. Hamburg, Bahnhof Pauli

21.10. A-Wien, Simm City

22.10. München, Backstage Halle

24.10. Berlin, Cassiopeia

25.10. Essen, Turock

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

