METAL HAMMER präsentiert: Hämatom

Es ist Zeit für neue Hymnen – und Zeit für neue großartige Live-Abrisse: So wird das neue Hämatom-Jahr mit sechs exklusiven Beast-Release-Shows Ende Januar (siehe hier) eingeläutet. Köln (26.01.) ist ausverkauft, für die anderen Städte gibt es nur noch wenige Tickets.

Während die Welt im Umbruch ist, werden Stimmen laut, die gegen alle Werte der Menschlichkeit hetzen. Stimmen, die nach Mauern und Zäunen schreien. Doch sie ahnen ja nicht, was sie damit eigentlich herbeirufen und zum Leben erwecken: Eine zornige, hungrige Bestie.

Die genau das verteidigt, was es um jeden Preis zu verteidigen gilt – unsere Freiheit, die Freiheit der Gedanken, des Wortes, der Kunst und der Liebe. Dieser Freiheit haben sich Hämatom angenommen. Haben sie mit ihrem Herzblut genährt, sie großgezogen und gemeinsam mit Vincent Sorg (Die Toten Hosen, Broilers, In Extremo uvm.) produziert – und lassen sie nun am 26.01.2018 auf uns los: Die Bestie der Freiheit.

Dieses nehmen sie dann mit auf ihren lauten und wilden Kampf um die Freiheit, den sie im Mai mit sechs Kick-Off-Shows weiter führen und mit einer großen Tour im Herbst abrunden, auf der sie an 14 Terminen nochmal kräftig nachtreten.

Kick-Off – Shows 2018: 04. – 11.05. in 6 deutschen Städten

Herbst – Tour 2018: 05.10. – 10.11. in 14 deutschen Städten.

04.05. Siegburg, Kubana

05.05. Essen, Turock

06.05. Saarbrücken, Garage

09.05. Jena, F-Haus

10.05. Cham, L.A. Eventhalle

11.05. Cottbus, Glad-House

05.10. Memmingen, Kaminwerk

06.10. Kaiserslautern, Kammgarn

11.10. Hannover, Capitol

12.10. Oberhausen, Turbinenhalle

13.10. Bielefeld, Ringlokschuppen

18.10. Stuttgart, LKA Longhorn

19.10. Nürnberg, Löwensaal

20.10. Erfurt, Stadtgarten

25.10. Frankfurt, Batschkapp

26.10. Leipzig, Hellraiser

27.10. Dresden, Tante JU

08.11. Emden, Live Music Center

09.11. Kiel, Pumpe

10.11. Rostock, M.A.U.-Club

