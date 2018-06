METAL HAMMER präsentiert: Ihsahn

Ihsahn ist Sänger, Gitarrist, Bassist, Keyboarder, Komponist und Texter in einer Person. Mit bürgerlichem Namen Vegard Sverre Tveitan wurde der Musiker auf einem Bauernhof im ländlichen Norwegen geboren und lernte bereits im zarten Alter von sieben Jahren Klavier spielen.

Sechs Jahre darauf begann Ihsahn seine Karriere als Gitarrist bei Emperor, die wenig später in der norwegischen Black Metal-Szene aufsteigen sollten. Emperor haben zwar seit einer Zeit keinen Tonträger mehr aufgenommen. Ihsahn hingegen brachte sein brandneues Solo-Album ÁMR am 11. Mai diesen Jahres in den Handel. In Hamburg und Köln wird er die neuen Lieder im Herbst dann live zu Gehör bringen.

METAL HAMMER präsentiert:

IHSAHN

Special Guest: Ne Obliviscaris, Astrosaur

31.10. Hamburg, Logo

01.11. Köln, Luxor

Tickets gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.