Alles Laute bringt der Mai: Callejon kommen 2023 mit As Everything Unfolds für eine umfassende Tournee durch Deutschland. METAL HAMMER präsentiert.

Sie sind die Pioniere des deutschsprachigen Metalcore und bekannt für eindringliche Texte und starke Melodien. Nächstes Jahr gehen Callejon mit ihrem mittlerweile zehnten Studioalbum auf "Eternia Tour 2023". Es war ein besonderes Jahr für Callejon: 2002 von Sänger Bastian "BastiBasti" Sobtzick und Gitarrist Bernhard "Action" Horn gegründet, feierte die Band 20jähriges Bandbestehen und veröffentlichte mit ETERNIA am letzten Freitag außerdem das zehnte Studioalbum. Ein zweifaches Jubiläum, das insbesondere eines bedeutet: Doppelten Grund zum Feiern. Noch in diesem Jahr werden es Callejon gemeinsam mit ihren Fans richtig krachen lassen – und zwar beim Jubiläumskonzert am 17. Dezember in ihrer Heimatstadt Düsseldorf.…