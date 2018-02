METAL HAMMER präsentiert: In This Moment

In This Moment-Sängerin Maria Brink beherrscht das gesamte Spektrum zwischen gutturalen Growls, spitzen Screams und einem mitreißenden Klargesang. In der US-Szene haben sich In This Moment damit längst etabliert, fünf ihrer sechs Alben stiegen in die Top 100 der Billboard Charts ein.

Mit dem im Sommer 2017 veröffentlichten Werk RITUAL hat sich die Band, die im Metalcore startete, mittlerweile aber auch viele Elemente des Hard Rock, Groove und Doom Metal adaptierte, noch stärker einem klassischen Rock-Sound geöffnet.

In This Moment

12.06. Köln, Luxor

14.06. München, Backstage Halle

20.06. Hamburg, Gruenspan

