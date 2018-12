METAL HAMMER präsentiert: J.B.O.

Die Erlanger Metal-Unikate J.B.O. treiben bereits seit 1989 ihren berühmt-berüchtigten Schabernack. Das heißt: Kommendes Jahr feiern die Spaßrocker ihr 30. Bühnenjubiläum – nicht nur sprichwörtlich, sondern sogar wortwörtlich mit einem Jubiläumsfest am 28. und 29. Juni 2019 in Weingarts bei Forchheim. Und damit die vier Musiker und ihre Fans dabei auch wirklich in ekstatischer Jubiläumsstimmung sind, wird vorgeglüht. Live. Auf der Bühne.

So machen sich J.B.O. von 3. Mai bis 9. Juni auf zum „Fest-Vorglühen“. Wem das noch zu weit weg ist, hat sogar noch heuer die Möglichkeit, ‘Ein Fest’ mit den Franken zu singen und zu feiern. Denn die Musiker befinden von 26. bis 30. Dezember auf „Blast Christmas“-Tour.

Ganz nebenbei – und damit völlig unter Wert verkauft – lassen J.B.O. die Nachricht fallen, dass sie bereits an einem Nachfolge-Werk zu DEUTSCHE VITA arbeiten. Letzteres erreichte immerhin Platz drei der deutschen Album-Charts, und das Video zu ‘Alles nur geklaut’ wurde innerhalb weniger Wochen mehr als eine Million Mal angeklickt. Wenn das mal keine Ansage ist. Das sich derzeit in der Mache befindende neue Werk soll kurz nach der Vorglüh-Tour erscheinen.

Wie alles begann

1989 fruchtet die schicksalhafte Begegnung zwischen Vito C. und Hannes „G. Laber“ Holzmann in der sagenumwobenen Gründung des James Blast Orchesters. Aus dem „Spaßprojekt“ wird dann über Nacht Ernst: einer von J.B.O.s ersten eigenen Songs „Ein guter Tag zum Sterben“ wird beim örtlichen Radiosender plötzlich rauf und runter gespielt. Das erste „richtige“ Studioalbum mit 20 Tracks erscheint 1995 unter dem Titel „Explizite Lyrik“ bei einem Independent Label und sollte fast ohne Marketing so gut verkaufen, dass es in die deutschen Charts einsteigt!

Einen Plattendeal im Gepäck geht der Traum auf der rosaroten Wolke weiter: Das Album „Laut!“ steigt auf Platz 13 in die deutschen Charts ein. 1997 beweisen die 4 Metal-Franken, dass sie nicht nur ihre Instrumente, sondern auch die Massen immer besser beherrschen: Sie bespielen die Republik mit mehr als 100 Konzerten vor nicht weniger als 100.000 begeisterten Zuschauern.

Von den großen Metal-Festivals wie Wacken, Summer Breeze, Rock Harz etc. sind J.B.O. von jeher nicht mehr wegzudenken. Wie kaum eine andere Gruppe verfügen sie aber auch über die Fähigkeit, Fans aus allen Genre-Schichten für sich begeistern zu können. So wurden ihre Shows auch auf Rockfestivals wie Rock am Ring/Rock im Park, Taubertal Open Air, Open Flair usw. immer zu frenetisch gefeierten Partys.

METAL HAMMER präsentiert:

J.B.O.

03.05. Jena, F-Haus

04.05. Burg, Stadthalle

17.05. Kiel, Pumpe

07.06. Görlitz, 2 Linden

08.06. Münster, Sputnikhalle

09.06. Lindau, Club Vaudeville

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.