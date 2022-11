METAL HAMMER präsentiert: J.B.O.

J.B.O. zählen seit über 30 Jahren zu anerkannten Fachkräften für lautstarken Eskapismus auf allerhöchstem Niveau. Edelmetallauszeichnungen, frenetisch gefeierte und in pink-getränkte Shows sowie Chart-Positionen in den Top Ten pflastern ihren Weg. Ihr aktuelles Album PLANET PINK macht hier keine Ausnahme.



Speziell in einer Welt in der wir aktuell auf dem Planeten Erde leben, mit all ihren Pandemien, geisteskranken Diktatoren, Umweltkatastrophen, steigenden Bierpreisen, da kann sich die Menschheit doch nur in den Eskapismus flüchten. Also ab in den Raumgleiter und hinaus ins Weltall, wenn ab heute der Planet Pink seine Bahnen dreht!

Im Gegensatz zu den Vorgängeralben ist PLANET PINK in Zeiten der Pandemie unter gänzlich neuen Umständen entstanden. Normalerweise treffen sich die beiden Band-Kapitäne Vito C. und Hannes „G.Laber“ Holzmann zum gemeinsamen Ideenaustausch auf einer Couch. Dieses Mal erfolgte selbiger pandemiebedingt durch das Telefon, was aber erstaunlich gut funktionierte, weil sich Vito und Hannes besser kennen als eineiige Zwillinge. Auch wenn sie nicht unbedingt so aussehen.

Doch ganz egal, unter welchen Umständen ein neues Album in der J.B.O.-Schmiede entsteht, auf die Truppe ist eben Verlass, und so entführen sie euch diesmal auf den Planet Pink! Aufgenommen wurde die Platte einmal mehr mit Christoph Beyerlein im Sound and Groove Studio in Nürnberg. Beyerlein ist seit 1994 Teil der rosa J.B.O.-Familie, und im Studio längst das fünfte Band-Mitglied. Unter seinen aufmerksamen Ohren wurden die diversen Demos, die im Vorfeld entstanden, sortiert und veredelt, damit am Ende nur ein Planet am Firmament in den schrillsten Farben leuchtet: PLANET PINK!

J.B.O. – Tour 2022/2023

17.11.Augsburg, Spectrum

18.11. Potsdam, Waschhaus

25.11. Lindau, Club Vaudeville

26.11. Glauchau, Alte Spinnerei

02.12. Memmingen, Kaminwerk

03.12. Erfurt, HsD

08.12. CH-Solothurn, Kofmehl

09.12. CH-Schaffhausen, Kammgarn

16.12. Coesfeld, Fabrik

17.12. Andernach, JUZ

29.12. Erlangen, E-Werk

Neue Termine 2023

14.04. Saarbrücken, Garage

15.04. Würzburg, Posthalle

28.04. Fulda, Kreuz

29.04. Wuppertal, Live Club Barmen

04.05. Osnabrück, Rosenhof

05.05. Rostock, MAU Club

13.05. Magdeburg, Factory

19.05. Hamburg, Markthalle

20.05. Hannover, Musikzentrum

21.05. Bochum, Zeche

26.05. Obertraubling, Airport

18.06. A-Salzburg, Rockhaus

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.