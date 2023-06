Slipknot kommen 2023 mit ihrem neuen Album nach Deutschland. Die “The End, So Far World Tour” stoppt im Juni in Hamburg, Berlin und München.

Von dem Moment an, als Slipknot im Jahr 1999 mit ihrem ersten und gleichnamigen Album auftauchten, war klar, dass es sich um eine Band handelt, die die Welt noch nie erlebt, jedoch dringend gebraucht hat. Seitdem haben Slipknot immer wieder bewiesen, dass sie durch ihr ungebrochenes Engagement und Können sowie ihre permanente Weiterentwicklung auch nach mehr als zwanzig Jahren das Selbstverständnis von Heavy Metal und Rock und darüber hinaus weiter definieren. Nicht zuletzt die kreative Stärke und Vision der Band bescherte ihnen auch mit ihrem jüngsten, siebten Studioalbum THE END, SO FAR wieder Spitzenplatzierungen in den Charts weltweit. Unter…