METAL HAMMER präsentiert: Kryptos

auch interessant

Am 01. Oktober 2021 veröffentlichte die indische Heavy Metal Band Kryptos über AFM Records ihr Album FORCE OF DANGER, und jetzt endlich wird die Platte auch bei uns live gefeiert. Die Truppe aus Bangalore erstürmte 2004 mit ihrem Debütalbum SPIRAL ASCENT die Heavy Metal Szene. Sie waren die erste Metal Band aus Indien, die jemals in Europa tourte. Seither teilten sie sich die Bühnen mit Größen wie Iron Maiden, Testament, Kreator, Exodus, Death Angel und vielen weiteren.

Kryptos sind aus der heutigen Metal-Landschaft nicht mehr wegzudenken, längst hat sich der Vierer in die Herzen der Heavy Metal Community gespielt. Live sowie auf Platte eine absolute Wand, hat sich die Band dem Achtziger-Metal verschrieben. Kryptos verkörpern gekonnt den Sound von Leder, Denim und Stahl. „It’s time to kick things into high gear! We’re coming out of the blocks for our first ever double-legged European headlining tour that will see us rip through the European heartland, all the way from Poland to Scandinavia and everything in between“, freut sich Kryptos-Frontman Nolan Lewis auf die kommende Tournee. „We can’t wait to rock out with all you metal maniax once again and get wasted with each and every one of you. Dust off those leather jackets and spikes because we’re bringing the fjookin fury!“

METAL HAMMER präsentiert:

Kryptos – Tour 2022

25.08. München , Backstage

26.08. Selb, Nordbayern Rockclub

27.08. Laberweinting, Pure Fucking Metal Festevil

02.09. Augsburg, Ballonfabrik

21.10. Lörrach, Wasserwerk

25.10. Köln, Sonic Ballroom

26.10. Karlsruhe, Alte Hackerei

29.10. Monheim am Rhein, Sojus 7

16.11. Marburg, Trauma

17.11. Koblenz, Florinsmarkt

19.11. Hamburg, True Thrash Fest

Karten zur Tour gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.