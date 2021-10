FORCE OF DANGER

Indiens weltweit wohl bekannteste Metal-Combo schlägt wieder zu. An ihrem gewohnten „Motörhead-trifft-Venom-trifft-ganz-frühe-Mötley-Crüe“-Sound hat das vor rund 25 Jahren gegründete Quartett erfreulicher­weise nichts geändert. Auch Sänger Nolan Lewis knödelt noch immer in der Manier eines Steve „Zetro“ Souza (Exodus) durch die Gegend. Wer auf progressive Häppchen oder technische Kapriolen lauert, ist bei den Herren aus der Monster­metropole Bengaluru (circa 11,4 Millionen Einwohner) an der falschen Adresse.

Songs wie ‘Raging Steel’, ‘Dawnbreakers’ oder ‘Omega Point’ gehen ohne Umwege direkt nach vorne und verströmen den Geruch von Leder, Achselschweiß und abgestandenem Bier. Experimente werden weder musikalisch noch textlich gemacht. Sound-technisch entsprechend in Szene gesetzt und mit einem simplen, aber effektvollen Coverartwork bestückt, ist FORCE OF DANGER damit ein gefundenes Fressen für die Fraktion der alten Schule. Verwöhnte Ohren und Trend-Trüffelschweine mögen woanders Befriedigung erfahren.

