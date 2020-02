Am 06.07.2020 sind My Chemical Romance für eine Comeback-Show in Deutschland. Der Vorverkauf für die Show auf dem Kunst!Rasen in Bonn beginnt am 31.01.2020!

Die Show in Bonn auf dem Kunst!Rasen Open Air-Gelände wird bislang das einzige Konzert der Band in Deutschland sein! Insgesamt werden My Chemical Romance lediglich sechs ausgewählte Headlineshows auf dem europäischen Festland spielen. Völlig unerwartet ist die Band im Dezember 2019 wieder aus der Versenkung aufgetaucht und hat eine erste Show in Los Angeles gespielt, die Fans und Kritiker zugleich vollkommen begeistert hat. Im Juli 2020 wird es mehr als neun Jahre her sein, dass My Chemical Romance ihre letzte Show in Deutschland gespielt haben. Viele Tränen wurden vergossen und große Trauer machte sich breit. Doch nun verschlägt es die…