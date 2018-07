METAL HAMMER präsentiert: Long Distance Calling

Slayer startete mit einem Gig in San Diego ihre "Final World Tour 2018". Die Setlist zeigt, durch welche Songs ihrer Karriere sich die Band bei der Tour spielen wird.

Nach 37 Jahren, zwölf Studioalben, zahlreichen Live-Aufnahmen und beinah 3000 gespielten Konzerten neigt sich die Slayer-Ära dem Ende. Den ersten Gig ihrer Abschiedstour gab die Band bereits am 10. Mai in San Diego. Die Setlist zeigt, durch welche Songs ihrer Karriere sich die Metal-Mannen bei der Tour spielen werden. Auch wenn nicht sicher ist, ob Slayer auf jedem Konzert die exakt gleiche Liedersammlung ihren Hörern präsentieren werden, kann man doch zumindest auch in Europa mit einer ähnlichen Aufstellung rechnen. Setlist: ‘Repentless’ ‘Blood Red’ ‘Disciple’ ‘Mandatory Suicide’ ‘Hate Worldwide’ ‘War Ensemble’ ‘Jihad’ ‘When the Stillness Comes’ ‘Postmortem’ ‘Black Magic’ ‘Payback’ ‘Seasons…